Russland bezeichnet den Flugkörper als «unbesiegbar» für gegenwärtige und zukünftige Raketenabwehrsysteme, da er über eine nahezu unbegrenzte Reichweite verfüge und eine unvorhersehbare Flugbahn habe. «Es ist eine einzigartige Waffe, die niemand sonst auf der Welt hat», sagte Putin. Russische Spezialisten hätten ihm einst gesagt, die Waffe sei wahrscheinlich nie realisierbar. Doch nun seien die «entscheidenden Tests» abgeschlossen.