In den Goldgulden ist die Blendung des heiligen Leodegars, der im siebten Jahrhundert lebte und Bischof von Autun war, eingeprägt. Die Stadt Luzern machte den Heiligen vermutlich zum Thema ihrer Goldmünze, um so Schutz von Reichtum und Macht zu symbolisieren - «dank dem heiligen Leodegar wird Luzern diesen Reichtum und diese Macht auch in Zukunft behalten – allen Feinden zum Trotz», laute die Botschaft, welche die Innerschweizer Stadt habe aussenden wollen, schreibt die Numismatikerin Ursula Kampmann in einem Anfang Oktober erschienenen Fachartikel.