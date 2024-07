Aktien der in Hongkong notierten chinesischen Immobilienunternehmen stiegen zuletzt sprunghaft an, nachdem grosse Bauträger im Juni im Jahresvergleich einen geringeren Umsatzrückgang eingefahren hatten. Die Regierung hatte Mitte Mai ein umfangreiches Hilfspaket auf den Weg gebracht, um den kriselnden Immobiliensektor in China zu stabilisieren.