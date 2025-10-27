Dass die Reise eines Bundesaussenministers nach China zwei Tage vor dem geplanten Abflug verschoben wird, ist für die deutsche Diplomatie sehr ungewöhnlich. Prompt hat die Entscheidung von Johann Wadephul eine anhaltende Debatte über den richtigen Umgang mit der kommenden Supermacht ausgelöst. Der Fall zeigt, dass es derzeit bei deutsch-chinesischen Abstimmungen deutlich hakt - in einer Phase, in der die ohnehin angeschlagene deutsche Industrie um Lieferungen von Seltenen Erden und Chips bangt. «Wir erwarten keine Eiszeit», wiegelt ein Sprecher des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft (APA) gegenüber Reuters zwar ab. Jedoch fügt er hinzu: «Wir erwarten aber auch keine Rückkehr in einen Schmusekurs, wie er noch bis 2017/2018 gängig war bei vielen westlichen Regierungen.»