Ein Verteidiger Brauns hatte der Münchner Justiz deswegen unmittelbar nach Bellenhaus' Freilassung in einer empörten Stellungnahme einen «schmutzigen Deal hinter verschlossenen Türen» vorgeworfen. Das Gericht wies das am Mittwoch in einer separaten Stellungnahme zurück: «Haftprüfungstermine sind nicht öffentlich», erklärte ein Sprecher. «Eine wie auch immer geartete Verständigung über das Strafverfahren ist in dem Haftprüfungstermin am 05.02.2024 nicht erfolgt. Es wurde allein über die Voraussetzungen des Haftbefehls und die Bedingungen einer Ausservollzugsetzung verhandelt.»