Obgleich diese entscheidend für die Gesundheit der amerikanischen Volkswirtschaft sei, so der Wirtschaftsberater der Allianz. Grobe Patzer sieht El-Erian bei der Fed in puncto Analyse, Prognosen, Massnahmen und der Kommunikation. Damit einher gehe ein Mangel an Verantwortungsbewusstsein.