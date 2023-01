Er appellierte in diesem Zusammenhang am schweizerischen Stromkongress in Bern an die Branche: Eine "gute Kommunikation" sei in diesem Umfeld sehr wichtig, um Akzeptanz bei den Verbrauchern zu schaffen. Und man dürfe sich auch nicht wundern, wenn die Strukturen der schweizerischen Stromversorgung aufs Tapet kämen, sagte der Präsident der Elektrizitätskommission, die unabhängige staatliche Regulierungsbehörde für die Strombranche.