Der Börsenwert von EA liegt bei rund 42 Milliarden Dollar. Der Konzern hatte zuletzt eine Prognose für die Netto-Buchungen im zweiten Quartal unter den Erwartungen der Wall Street abgegeben und dies mit zurückhaltenden Konsumausgaben in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld begründet. Im Juli hatte EA «College Football 26» auf den Markt gebracht. Zudem setzt das Unternehmen grosse Hoffnungen auf den neuen Titel «Battlefield 6», der die Reihe nach einem schwächeren Vorgänger wiederbeleben soll.