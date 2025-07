Bei der Übernahme will Union Pacific den bisherigen Norfolk-Southern-Aktionäre je Aktie ein Papier von Union Pacific sowie 88,82 Dollar in bar zahlen. So errechnet sich die Kaufsumme von rund 85 Milliarden US-Dollar, und das kombinierte Unternehmen kommt so auf einen Wert von mehr als 250 Milliarden Dollar. Durch den Zukauf sollen jährlich rund 2,75 Milliarden Dollar an Synergieeffekten erzielt werden. Der Deal soll bis Anfang 2027 abgeschlossen sein - vorausgesetzt, die Behörden haben keine kartellrechtlichen Bedenken.