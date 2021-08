Der Elektroautohersteller teilt mit, dass das Gehalt null Dollar betragen habe. Für 2019 hatte Musk von Telsa 23.760 Dollar bekommen. Finanzchef Zachary Kirkorn wurde 2020 mit 46,6 Millionen Dollar entlohnt.

Das Vergütungspaket für Musk ist an die Entwicklung der Marktbewertung des Unternehmens und Finanzziele gekoppelt. Musk erhielt im letzten Jahr Boni in Millionenhöhe, ausgezahlt in Aktienpaketen. Dank des Börsenanstiegs von Tesla im letzten Jahr stieg das Vermögen von Musk um etwa 100 Milliarden Dollar an.

Musks Gehalt ist daher eher symbolisch zu verstehen. Der Milliardär gehört zu den reichsten Menschen der Welt. Das Vermögen wird auf rund 200 Milliarden Dollar geschätzt.

(Reuters)