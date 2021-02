Betroffen sind vor März 2018 gebaute Limousinen vom Typ Model S und das Flügeltüren-SUV Model X, wie die Zeitung "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstagausgabe) unter Berufung auf einen Sprecher des Kraftfahrtbundesamts berichtet.

Bei den vor März 2018 gebauten Batterieautos drohe nach Informationen der Zeitung bei einem vollen Speicherchip ein Totalausfall des Zentralbildschirms, über den zahlreiche Fahrzeugfunktionen gesteuert werden. Bis Januar 2018 waren der Flensburger Behörde zufolge in Deutschland rund 7500 betroffene Tesla-Modelle zugelassen. Zuvor waren bereits in den USA auf Druck der US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit, NHTSA, rund 135'000 zwischen 2012 und 2018 gebaute Fahrzeuge der beiden Baureihen zurückgerufen worden, hiess es in dem Zeitungsbericht.

(Reuters)