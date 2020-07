Anfang Jahr kostete eine Tesla-Aktie 430 Dollar, jetzt sind es 1497. Zuletzt war der Kurs gar auf 1544 Dollar gestiegen. "Ist es Zeit, das Kaptial nach dieser erstaunlichen Steigerung umzuschichten? Wir glauben entscheiden, dass die Antwort dazu NEIN ist", schreibt Alexander Potter, der für die Investmentbank Piper Sandler arbeitet. Tesla sei das "konsequenteste" Unternehmen im "Ökosystem der Mobilität", und dies werde sich auch in den nächsten zehn Jahren nicht ändern.

Potter hat das Kursziel für Tesla auf 2322 Dollar angehoben. Das ist das höchste Kursziel von 30 Analysten, welche die Nachrichtenagentur Bloomberg als Experten für Tesla auflistet. Bekommt der sehr bullishe Potter recht, dann wird das Tesla-Papier über die nächsten zwölf Monate um nochmal 55 Prozent zulegen.

Die Gründe, weswegen Tesla dieses Jahr trotz Coronakrise und Rezessionen überall auf der Welt so stark an der Börse dazugewinnen konnte, werden kontrovers diskutiert. Sowohl die Produktion von inzwischen vier Modellreihen hat sich verbessert, als auch die Profitabilität - vor kurzem spottete man noch über Tesla als Fahrzeug, das "kein Benzin, aber für seinen Hersteller jede Menge Geld verbrennt."

Getrieben wurde der Kurs auch von Erwartungen, dass ein neuer massiver Fortschritt in der Batterietechnologie angekündigt werden könnte. Zudem wurde spekuliert, dass Tesla bald in den prestigeträchtigen Index S&P 500 aufgenommen wird. Eine Rolle spielten aber auch Privatanleger, nicht selten sehr junge Börsenneulinge, die von einer Faszination für Elektroautos angesteckt wurden. Auf der inzwischen berühmt-berüchtigten App-Plattform Robinhood war Tesla unter den zehn beliebtesten Aktien.

Durch den Kursanstieg ist Tesla allerdings um 203 Milliarden Dollar wertvoller geworden und hat damit den japanischen Toyota-Konzern auf den zweiten Platz in der Rangfolge der wertvollsten Autohersteller der Erde verwiesen. Allerdings hat Tesla auch mächtige Gegner an der Börse: Der Bestand an Leerverkaufswetten befindet sich an der 20-Milliarden-Dollar-Schwelle. Seit die Rally angefangen hat, haben Tesla-Leerverkäufer allerdings auch schon Verluste mit 18 Millarden Dollar Marktwert erlitten.

Mit Material der Nachrichtenagentur Bloomberg.