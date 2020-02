Nachdem die Tesla-Aktie noch mit einem Minus von sechs Prozent in den Handel an der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq gestartet ist, steht sie inzwischen im Plus. Zur Stunde tendieren die Titel um 6,5 Prozent höher bei 783 Dollar.

Die Aufmerksamkeit für die Tesla-Aktie ist derzeit extrem hoch: Der enorme Kursgewinn der Tesla-Aktie, der sich seit Jahresanfang gezeigt hat und de facto eine Verdoppelung des Aktienpreises auf bis zu 940 Dollar mit sich brachte, endete am gestrigen Mittwoch abrupt. Die Aktie schloss bei 735 Dollar um 17 Prozent tiefer.

Ein baldiger Rebound der Aktie, wie er sich nun schon andeutet, ist allerdings denkbar. Tesla hat sich immer wieder als sehr volatiles Investment erwiesen. Zur Volatilität trägt bei, dass hohe Wetten auf die Aktie abgeschlossen werden. Zwar haben Leerverkäufer, die "short" gehen, also auf einen fallenden Kurs setzen, im Januar eine schwierige Zeit erlebt: Der Kurs ist im vergangenen Monat stark angestiegen. Daten zeigen aber, dass am gestrigen Mittwoch 20 Prozent des gesamten Handelsvolumens auf "short" lauteten. In den Tagen davor hatten die Short-Positionen aber noch einen höheren Anteil am Volumen ausgemacht.

Die massive Korrektur bei der Tesla-Aktie kommt für viele Analysten nicht von ungefähr. Viele sind der Meinung, dass sich der Aktienpreis völlig von den Fundamentaldaten des Unternehmens losgelöst habe. Tesla hat erst drei profitable Geschäftsquartale in seiner Geschichte vorweisen können.

Ein Verlierer des Absturzes der Tesla-Aktie ist Firmengründer Elon Musk. Der Kursanstieg der Aktie brachte ihn auf den 20. Rang des "Billionaires Index" von Bloomberg. Der Kursrückgang der Aktie am Dienstag warf ihn wieder auf Rang 25 zurück. Anfang Jahr war er noch auf Platz 35 gewesen.

Mit Material der Nachrichtenagentur Bloomberg.