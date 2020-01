Die Fachleute stuften die Papiere auf "underweight" von "equal-weight" herab. In den ersten beiden Wochen des Jahres haben die Papiere fast ein Viertel an Wert gewonnen. Mirabaud-Analyst Neil Campling sprach in dem Zusammenhang von einem "klassischen Short-Squeeze" - dabei müssen Leerverkäufer sich am Markt eindecken, um ihre ausgeliehenen Aktien zurückgeben zu können.

Fast zehn Prozent der Tesla-Papiere sind derzeit an Leerverkäufer verliehen.

(Reuters/cash)