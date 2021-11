Die Rivian-Aktie hat eine wilde Fahrt hinter sich. Beim Börsengang am 10. November wurde die Aktie für 78 Dollar angeboten. Ein raketenartiger Kursaufstieg nach dem Börsengang auf 172 Dollar ist inzwischen einer vorsichtigeren Haltung gewichen. Der Elektroautohersteller wird an der US-Börse aber immer noch für 112 Dollar gehandelt.

Rivian war an der Börse zwischenzeitlich mehr wert als der traditionsreiche deutsche Autohersteller VW. Weil Rivian noch nicht viel Umsatz macht, haben einige am Markt bei dieser Bewertung schon die Hände verworfen.

Geht es aber nach einem prominenten Autotester, ist der Rivian-Elektro-Pickup R1T ein absolutes Erfolgsauto. Der Youtube-Blogger Doug DeMuro aus Kalifornien, der 4,2 Millionen Abonnenten hat und einer der bekanntesten Autofans in den Sozialen Medien ist, zeigte sich nach dem ersten Test des Fahrzeugs überzeugt.

"Ich will wirklich so einen", sagt DeMuro, hörbar begeistert, am Ende des Videos. Das Gesamtpaket bezeichnet er aber als eines der besten bei Auto, das er gefahren sei. Es sei für einen Hersteller schwierig, mit dem allerersten Auto Überzeugendes zu leisten: "Aber es ist ihnen gelungen." Tesla etwa hat bei allem Erfolg und Pionierfunktion der Elektroautos des Herstellers immer wieder Kritik wegen der mangelhaften Verarbeitungsqualität bekommen.

Wie Tesla könnte Rivian massiv von einer Lifestyle-Welle profitieren. Zumal elektrische Pickups – in den USA "trucks" genannt – noch kaum auf der Markt sind. Der Tesla Cybertruck, von dem schon seit einigen Jahren Bilder existieren, ist noch nicht auf dem Markt.

Extrem schneller Koloss

Autotester DeMuro lobt in seinem Video die Vielseitigkeit und die vielen seiner Meinung nach durchdachten und praktischen Details des Pickups. Aber da ist mehr: Das 2,67 Tonnen schwere Fahrzeug kann innerhalb von 3 Sekunden aus dem Stand 100 Stundenkilometern erreichen. Bei Elektromotoren, die unmittelbar ein sehr hohes Drehmoment freizusetzen vermögen, ist dies nicht ungewöhnlich. Dennoch zeigt der R1T eine Beschleunigung, wie sie sonst nur bei Supersportwagen möglich ist.

Wegen des Preises und der Grösse des R1T scheut DeMuro in seinem Video davor zurück, den Pickup als das bisher beste Elektroauto in Serienherstellung zu bezeichnen. Etwas kritisch äussert sich der Tester auch zum Fahrkomfort: "Dieser ist nicht so gut wie in anderen Autos für 74'000 Dollar."

Aber die Qualitäten des Fahrzeugs insgesamt – dazu gehören auch ausgedehnte Offroad-Eigenschaften – haben es dem Blogger angetan. DeMuro gibt dem Auto 73 von 100 Punkte in seinem eigenen Bewertungssytem. Bisher hat er nie mehr als 74 Punkte vergeben. Rivian – und dies zeigen auch erste andere Tests des R1T – kann daher darauf setzen, dass sich der Pickup gut verkaufen wird. Dies gibt auch einen Hinweis darauf, wie sich die Aktie noch entwickeln könnte.