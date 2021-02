Vor zwei Jahren ist Tesla nach China expandiert. Nun wagt der US-E-Autohersteller wahrscheinlich die Expansion in einen weiteren riesigen Markt: Laut einem Bericht von Bloomberg will Tesla in Indien ein Werk eröffnen.

Auch das Gelände ist offenbar schon gefunden: Die Fabrik soll in einem Vorort der Grossstadt Bangalore im Bundestaat Karnataka im Süden des Landes entstehen. Noch sei der Entscheid aber nicht definitiv, zitiert Bloomberg gut informierte Quellen. Nebst einer Produktion ist offenbar auch ein Zentrum für Forschung und Entwicklung geplant.

Tesla hat offenbar die Region Bangalore ausgewählt, weil sie sich zu einer Drehscheibe für Elektrofahrzeuge und Luft- und Raumfahrt entwickle. Tesla-Chef Elon Musk bestätigte bestätigte im Januar nach monatelangen Spekulationen, dass sein Unternehmen nach Indien expandieren werde.

(bloomberg/cash/hz)