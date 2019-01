Das Unternehmen arbeite eng mit den Behörden zusammen und gehe davon aus, nach der Rückkehr einiger Mitarbeiter aus dem Feiertagsurlaub eine Zertifizierung zu erhalten, sagte die Person, die um Anonymität bat, weil die Überlegungen vertraulich seien. Der Zeitpunkt entspreche dem Zeitrahmen, den Tesla seit Monaten anvisiert habe, hiess es weiter.

Der Beginn der Auslieferungen von Model 3 in Europa ist für Chief Executive Officer Elon Musk von zentraler Bedeutung. Er hat den Verkauf von Limousinen in Europa und China als Hauptgrund genannt, weshalb er sich keine Sorgen um einen möglichen Rückschlag macht, der durch die Halbierung der US-Steuervergünstigungen für Tesla-Käufe ab dem 1. Januar auf 3.750 Dollar ausgelöst werden könnte.

Tesla konkurriert mit seinem Model 3 mit dem 3er BMW und dem VW Golf. Während Pickups und SUVs rund 70 Prozent des US-amerikanischen Fahrzeugabsatzes ausmachen, bevorzugen die Europäer immer noch traditionelle Autotypen.

"Wir freuen uns sehr, Model 3 Anfang nächsten Jahres nach Europa und China zu bringen, da der Markt für mittelgrosse Premium-Limousinen in diesen Regionen sogar noch grösser ist als in Nordamerika", sagte Musk in einer Telefonkonferenz im Oktober.

