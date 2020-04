In den drei Monaten bis Ende März wurden rund 88'400 Autos an die Kundschaft gebracht, wie Tesla am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet. Die Aktie stieg nachbörslich zunächst um zehn Prozent. Im Vorjahreszeitraum hatte Tesla 63'000 Autos ausgeliefert.

Im Auftaktquartal 2020 produzierte das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk 102'672 Fahrzeuge. Der Grossteil entfiel mit 87'282 auf das Model 3, mit dem Tesla sich im Massenmarkt etablieren will.

Der US-Elektroautobauer bei dem Model Y seinen Zeitplan für Fertigung und Auslieferung deutlich übertroffen. Der Bau habe im Januar begonnen und die Auslieferung im März, teilte der E-Auto-Pionier am Donnerstag nach Börsenschluss mit. Zudem erziele die Tesla-Fabrik in Shanghai trotz signifikanter Rückschläge weiter eine Rekordproduktion.

(AWP/Reuters)