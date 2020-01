Die Behörde überprüft seit Anfang des Monats bereits zwölf weitere Crashs des Elektrofahrzeugs auf einen möglichen Zusammenhang zwischen den Unfällen und dem Fahrassistenzsystems.

Die NHTSA gab nicht bekannt, ob der Autopilot am Sonntag in Gardena in Kalifornien als Auslöser des Zusammenstoßes vermutet werde. Tesla reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

(Reuters)