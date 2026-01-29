Getrieben von einem florierenden Elektrifizierungsgeschäft hat ABB 2025 deutlich ‌mehr ‌verdient. Der Nettogewinn kletterte um ein Fünftel auf 4,7 Milliarden Dollar, wie der ​Schweizer Elektrotechnikkonzern am Donnerstag mitteilte. ‌

Dank einer guten Nachfrage ‌nach Ausrüstung für Rechenzentren und für Versorger zog der Umsatz um neun Prozent auf 33,2 Milliarden Dollar ⁠an. Analysten hatten einer vom Unternehmen selbst erhobenen Umfrage zufolge mit einem Gewinn von ​4,6 Milliarden Dollar und ‌einem Umsatz von 32,9 Milliarden ‍Dollar gerechnet.

Von den guten Geschäften sollen ​auch die Aktionäre profitieren. Der Verwaltungsrat schlägt eine auf 0,94 (zuletzt 0,90) Franken erhöhte Dividende ‌je Aktie vor. ⁠Zudem plant der Siemens-Rivale ‌ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 2,0 ‍Milliarden Dollar, das bis zum 27. Januar 2027 laufen solle.