Getrieben von einem florierenden Elektrifizierungsgeschäft hat ABB 2025 deutlich mehr verdient. Der Nettogewinn kletterte um ein Fünftel auf 4,7 Milliarden Dollar, wie der Schweizer Elektrotechnikkonzern am Donnerstag mitteilte.
Dank einer guten Nachfrage nach Ausrüstung für Rechenzentren und für Versorger zog der Umsatz um neun Prozent auf 33,2 Milliarden Dollar an. Analysten hatten einer vom Unternehmen selbst erhobenen Umfrage zufolge mit einem Gewinn von 4,6 Milliarden Dollar und einem Umsatz von 32,9 Milliarden Dollar gerechnet.
Von den guten Geschäften sollen auch die Aktionäre profitieren. Der Verwaltungsrat schlägt eine auf 0,94 (zuletzt 0,90) Franken erhöhte Dividende je Aktie vor. Zudem plant der Siemens-Rivale ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 2,0 Milliarden Dollar, das bis zum 27. Januar 2027 laufen solle.