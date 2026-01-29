Von den guten Geschäften sollen ​auch die Aktionäre profitieren. Der Verwaltungsrat schlägt eine auf 0,94 (zuletzt 0,90) Franken erhöhte Dividende ‌je Aktie vor. ⁠Zudem plant der Siemens-Rivale ‌ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 2,0 ‍Milliarden Dollar, das bis zum 27. Januar 2027 laufen solle.