In den USA liegt der Anteil der lokalen Produktion bei 75 bis 80 Prozent, in Europa bei 95 Prozent und in China bei 85 Prozent. «Ein wichtiger Teil unserer Strategie ist es, den Lokalisierungsgrad weiter zu erhöhen, wenn wir in neue Produktionskapazitäten investieren», so der Sprecher des Siemens-Rivalen.