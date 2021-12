Der Automobilhersteller Tesla bringt ein elektrisch betriebenes Quad-Bike für Kinder auf den Markt. Allerdings: Als Weihnachtsgeschenk taugt das Vehikel (noch) nicht. Laut einer Mitteilung des Unternehmens wird der "Cyberquad for Kids" zuerst nur in den USA lanciert, und die Auslieferung beginnt in zwei bis drei Wochen.

Auf der bereits eingerichteten Bestell-Seite warnt Tesla denn auch, dass eine Lieferung vor den Festtagen nicht garantiert werden könne.

Der Preis: 1900 Dollar. Das Quad-Bike ist – selbstverständlich – vollelektrisch betrieben: Eine Lithium-Ionen-Batterie sorgt nach den Firmenangaben für eine Reichweite von 15 Meilen, also gut 20 Kilometern. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Tesla mit 10 Meilen (16 Stundenkilometern) an. Gemäss einem Tweet am Donnerstagabend sind die E-Quads bereits ausverkauft.

