Das Unternehmen beschäftigt 22 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 3 Millionen Franken, wie Burkhalter am Dienstagabend in einem Communiqué bekannt gab.

Wisler Elektro biete seit 1976 vorwiegend klassische Elektrotechnik-Dienstleistungen im regionalen Markt an. Der bisherige Mitinhaber, André Wisler, werde die Geschäftsführung behalten, schrieb Burkhalter. Die Arbeitsplätze blieben bestehen. Der zur Firma gehörende Haushaltsgeräte-Service Harwid in Langnau i. E. werde in die Wisler Elektro AG integriert. Der Standort bleibe erhalten.

(AWP)