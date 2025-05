Bis zu 101,5 Millionen Euro davon fliessen an das Familienunternehmen aus Winterbach bei Stuttgart selbst, der Rest geht an die Grossaktionäre Karl-Heinz Pfisterer und Anna Dorothee Stängel, wie Pfisterer am Montag mitteilte. Bis zu 38,5 Prozent der Anteile wären nach dem Börsengang im Streubesitz, wenn alle 6,97 Millionen Aktien platziert werden. Der Hersteller von Bauteilen und Systemen für Stromnetze und andere Wege der Energieübertragung will mittelfristig 215 Millionen Euro in die Hand nehmen, um «das profitable Wachstum der Gesellschaft weiter zu beschleunigen», die Produktion im In- und Ausland auszuweiten und die bestehenden Fabriken auszubauen.