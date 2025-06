Insgesamt verzeichnete der Elementarschadenpool im vergangenen Jahr 300 Millionen Franken an versicherten Schäden, wie der Schweizerische Versicherungsverband (SVV) am Montag mitteilte. Der grösste Teil davon sei von den schweren Überschwemmungen im Wallis und im Tessin in den Monaten Juni und Juli verursacht worden. Noch unklar ist, wie hoch die Kosten durch den Bergsturz in Blatten von Ende Mai ausfallen werden.