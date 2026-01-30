In dem Werk im Bundesstaat Pennsylvania solle unter anderem das neue Adipositas-Medikament Retatrutide hergestellt werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Bei der Anlage handelt es sich um den vierten neuen Standort des Konzerns in den USA.
Lilly hatte im vergangenen Jahr Investitionen von mehr als 27 Milliarden Dollar in den Ausbau der heimischen Produktion angekündigt. «All diese Standorte, einschliesslich dieses neuen, werden hochmoderne Produktionsanlagen sein, die für die kommenden Jahrzehnte ausgelegt sind», sagte Konzernchef David Ricks.
(Reuters)