In dem Werk im ​Bundesstaat Pennsylvania solle ‌unter anderem ‌das neue Adipositas-Medikament Retatrutide hergestellt werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Bei der Anlage handelt ⁠es sich um den vierten neuen Standort des Konzerns in den USA. ​

Lilly hatte im vergangenen ‌Jahr Investitionen von ‍mehr als 27 Milliarden Dollar in ​den Ausbau der heimischen Produktion angekündigt. «All diese Standorte, einschliesslich dieses neuen, ‌werden hochmoderne Produktionsanlagen sein, ⁠die für die ‌kommenden Jahrzehnte ausgelegt sind», sagte Konzernchef David Ricks.

(Reuters)