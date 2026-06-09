Dabei zeigte Orforglipron (Markenname: Foundayo) sowohl in der Behandlung von Fettleibigkeit als auch bei Diabetes-Patienten eine starke Wirkung, wie der US-Konzern am Dienstag mitteilte. Dies dürfte auch Roche-Investoren interessieren. Denn der Wirkstoff Orforglipron wurde ursprünglich vom japanischen Biopharmaunternehmen Chugai Pharmaceutical entdeckt und entwickelt. Chugai lizenzierte das Molekül bereits 2018 an Eli Lilly, das seither die klinische Entwicklung sowie die spätere Vermarktung übernommen hat.