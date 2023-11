Novo ist inzwischen zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen in Europa aufgestiegen, während Eli mit etwa 570 Milliarden Dollar der wertvollste gelistete Gesundheitskonzern der Welt ist. Der Hype um Wegovy war in den vergangenen Monaten hoch. So soll die Spritze Prominenten wie Tesla-Chef Elon Musk und Reality-Star Kim Kardashian beim Abnehmen geholfen haben. Im August hatte Novo-Chef Lars Fruergaard in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters von einer «sehr ungewöhnlichen Situation für ein Pharmaunternehmen» gesprochen. Normalerweise werde eine relativ klar definierte Zielgruppe mit einem Medikament bedient, sagte er. Dies sei bei Wegovy anders: «Wir haben es mit vielleicht einer Milliarde Patienten auf der ganzen Welt zu tun.» Es könne Jahre dauern, bis der ganze Markt bedient werden könne.