Am Vortag hatte das Papier in New York knapp 2,7 Prozent an Wert verloren, nachdem der dänische Konkurrent Novo Nordisk mit seinen beiden Diabetes- und Gewichtsreduktionsmitteln Ozempic und Wegovy die Erwartungen verfehlt hat. Zudem blickten die Dänen vorsichtiger auf das Wachstum des operativen Gewinns im laufenden Jahr.