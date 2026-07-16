Der Kaufpreis setzt sich aus einer Barzahlung von ‌6,75 Dollar je AtaiBeckley-Aktie zusammen. Damit wird das Unternehmen mit rund 2,8 Milliarden Dollar bewertet. Hinzu kommen mögliche Meilensteinzahlungen von bis zu ​einer Milliarde ​Dollar, falls bestimmte Entwicklungs- und ⁠Zulassungsziele erreicht werden. Die Barzahlung entspricht einem ​Aufschlag von rund ⁠40 Prozent auf den durchschnittlichen Aktienkurs der vergangenen 30 Tage. ‌Der Abschluss der Übernahme wird für das dritte Quartal erwartet. Der Gründer und grösste Aktionär von AtaiBeckley, der ‌deutsche Investor Christian Angermayer, unterstützt das Vorhaben. Die Ressourcen von ​Lilly würden helfen, die Therapien schneller voranzutreiben, erklärte er.