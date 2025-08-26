Daten aus einer früheren Studie mit Orforglipron bei übergewichtigen Erwachsenen ohne Diabetes hatten einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 12,4 Prozent gezeigt. Analysten hatten jedoch gehofft, dass die Pille mit den 14,9 Prozent von Wegovy gleichziehen oder diese sogar übertreffen würde. Die Rate der Nebenwirkungen wie Übelkeit (36,4 Prozent) und Erbrechen (23,1 Prozent) war in der aktuellen Studie ähnlich hoch wie in der vorherigen, was damals zum Ausverkauf der Aktie beigetragen hatte.