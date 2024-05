Eli Lilly befindet sich neben dem dänischen Konkurrenten Novo Nordisk im Rennen um ein nur einmal wöchentlich zu spritzendes Insulin. Das Insulin von Novo, insulin icodec, wurde im März in der Europäischen Union zur Zulassung empfohlen, in den USA läuft derzeit die Prüfung. Lilly will weitere Studiendaten im Laufe des Jahres vorstellen. Eli Lilly, Novo und der französische Pharmakonzern Sanofi machen zusammen 90 Prozent des US-Insulinmarkts aus und stehen unter politischem Druck, die Diabetesbehandlung erschwinglicher zu machen.