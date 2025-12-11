Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat mit seinem neuartigen Medikament gegen Fettleibigkeit einen wichtigen Studienerfolg erzielt. In einer entscheidenden klinischen Studie der Phase-3 mit fettleibigen oder übergewichtigen Patienten, die auch an Kniearthrose litten, führte der Wirkstoff Retatrutid nach 68 Wochen zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von 28,7 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit übertrifft er das Blockbuster-Medikament Zepbound aus demselben Haus. Zudem verringerten sich die Gelenkschmerzen der Studienteilnehmer um bis zu 75,8 Prozent. Etwa jeder achte mit Retatrutid behandelte Patient war am Ende der Studie völlig frei von Knieschmerzen.