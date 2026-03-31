Frankfurt, 31. Mrz (Reuters) - Der US-Pharmakonzern Eli Lilly will den Schlafmittel-Spezialisten Centessa Pharmaceuticals für bis zu ‌7,8 ⁠Milliarden Dollar übernehmen und damit in einen neuen ⁠Therapiebereich vorstossen. Lilly biete 38 Dollar je Aktie in bar, ‌was einem Wert von 6,3 Milliarden ‌Dollar entspreche, teilte ​der Konzern am Dienstag mit. Zudem werde ein Recht auf eine an Bedingungen geknüpfte Nachbesserung (Contingent Value Right - CVR) von bis zu neun Dollar je Aktie ‌angeboten. Die in den USA notierten Aktien von Centessa sprangen im vorbörslichen Handel um 46 Prozent in ​die Höhe.