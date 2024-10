Der Konzern peilt nun einen bereinigten Gewinn je Aktie in Höhe von 13,02 bis 13,52 Dollar je Aktie an. Im Sommer hatte Eli Lilly das Ziel noch auf 16,10 bis 16,60 Dollar angehoben. Auch für den Umsatz wurde der Hersteller vorsichtiger und erwartet nun mit 45,4 bis 46,0 Milliarden Dollar am oberen Ende der Spanne rund 600 Millionen Dollar weniger als bisher. Lilly erklärte dazu, der Konzern balanciere gerade das Angebot in bestehenden und neuen Märkten aus.