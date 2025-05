Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie dürfte nun bei 20,78 bis 22,28 US-Dollar landen, hiess es am Donnerstag in Indianapolis. Zuvor standen 22,50 bis 24 Dollar in Plan von Unternehmenschef David A. Ricks. Massgeblich dafür seien Abschreibungen auf Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Auch das aktuelle Zollumfeld sei in der Prognose enthalten. Die Aktie von Eli Lilly fiel im vorbörslichen US-Handel um rund zwei Prozent.