Der teuerste ‌der drei Zukäufe ist die Übernahme der Vaccine Company für bis zu 1,55 Milliarden Dollar. Das Unternehmen entwickelt eine Technologie für neuartige Impfstoffe und steht kurz vor ​klinischen Studien der Phase 1 für ein Vakzin gegen ​das Epstein-Barr-Virus (EBV). Dieses Virus wird mit Multipler Sklerose ​und verschiedenen Krebsarten in Verbindung gebracht. Für bis zu 1,5 Milliarden Dollar kauft Eli Lilly ‌zudem Curevo. Dessen wichtigster Produktkandidat ist ein Impfstoff gegen Gürtelrose, der sich in der klinischen Phase 2 befindet. Er soll sich durch deutlich geringere Nebenwirkungen als bisherige Standardbehandlungen ​auszeichnen. ​Eine Gürtelrose-Erkrankung geht unter anderem mit ⁠einem erhöhten Schlaganfallrisiko einher.