Damit will sich Eli Lilly im Zukunftsfeld der Zelltherapien verstärken. Für die Übernahme zahlt Lilly bis ​zu 2,4 Milliarden Dollar, ‌wie die beiden ‌US-Unternehmen am Montag mitteilten. Mit dem Zukauf sichert sich Lilly den Zugang zu einer neuartigen Technologie, die es ermöglichen soll, ⁠Zelltherapien direkt im Körper des Patienten zu erzeugen. Bislang hat der Konzern keine Zelltherapien ​in der klinischen Entwicklung.