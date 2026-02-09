Damit will sich Eli Lilly im Zukunftsfeld der Zelltherapien verstärken. Für die Übernahme zahlt Lilly bis ​zu 2,4 Milliarden Dollar, ‌wie die beiden ‌US-Unternehmen am Montag mitteilten. Mit dem Zukauf sichert sich Lilly den Zugang zu einer neuartigen Technologie, die es ermöglichen soll, ⁠Zelltherapien direkt im Körper des Patienten zu erzeugen. Bislang hat der Konzern keine Zelltherapien ​in der klinischen Entwicklung.

Orna ‌entwickelt eine neue Klasse ‍von Therapien, bei denen der Körper des ​Patienten dazu angeregt wird, selbst Zelltherapien zur Behandlung von Krankheiten zu entwickeln. Dazu nutzt ‌das Unternehmen eine ⁠spezielle ringförmige RNA in Verbindung ‌mit Lipid-Nanopartikeln. Das am weitesten fortgeschrittene Programm von Orna ‍ist eine sogenannte CAR-T-Therapie, die auf die Behandlung von B-Zell-gesteuerten Autoimmunerkrankungen abzielt.

