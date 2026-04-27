Der US-Pharmakonzern Eli Lilly übernimmt den Entwickler von ‌Blutkrebs-Therapien, Ajax ⁠Therapeutics, für bis zu ⁠2,3 Milliarden Dollar in bar. Der Gesamtwert ‌setze sich aus ‌einer Vorabzahlung sowie ​späteren Zahlungen bei Erreichen bestimmter klinischer und regulatorischer Meilensteine zusammen, teilte Eli Lilly am Montag mit.

Das ‌wichtigste Medikament von Ajax, einem nicht börsennotierten US-Unternehmen, ist ein experimentelles, ​einmal täglich oral einzunehmendes Präparat. ​Es befindet sich ​in einer frühen Testphase für vorbehandelte Patienten ‌mit Myelofibrose.

Dabei handelt es sich um eine seltene, chronische Blutkrebserkrankung, ​bei ​der sich ⁠Narbengewebe im Knochenmark bildet und ​die normale ⁠Produktion von Blutzellen stört. ‌Jacob Van Naarden, Chef der Krebssparte von Eli Lilly, kündigte ‌erste Daten zur prinzipiellen ​Wirksamkeit für den Jahresverlauf an.

(Reuters)