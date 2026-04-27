Der US-Pharmakonzern Eli Lilly übernimmt den Entwickler von ‌Blutkrebs-Therapien, Ajax ⁠Therapeutics, für bis zu ⁠2,3 Milliarden Dollar in bar. Der Gesamtwert ‌setze sich aus ‌einer Vorabzahlung sowie ​späteren Zahlungen bei Erreichen bestimmter klinischer und regulatorischer Meilensteine zusammen, teilte Eli Lilly am Montag mit.