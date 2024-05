Der Konzern werde weitere 5,3 Milliarden Dollar (rund 4,9 Milliarden Euro) und damit insgesamt neun Milliarden Dollar in den Bau der Fabrik stecken, teilte Eli Lilly am Freitag mit. Das sei die höchste Investition in die Produktion in der Geschichte des Unternehmens. An dem Standort sollen ab Ende 2026 Vorprodukte für das Abnehmmittel Zepbound und das Diabetes-Medikament Mounjaro hergestellt werden. Eli Lilly kann die hohe Nachfrage in den USA nach den beiden Mitteln kaum befriedigen. Das Angebot von Zepbound wird nach der Einschätzung des Konzerns kurz- und mittelfristig «ziemlich knapp» bleiben. Seit 2020 hat Eli Lilly Investitionen von insgesamt 16 Milliarden Dollar angekündigt, inklusive 2,5 Milliarden Dollar für ein Werk im rheinland-pfälzischen Alzey.