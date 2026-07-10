Bundestag und Bundesrat hatten am Freitag den Weg für die von der Regierung vorgelegte Gesundheitsreform frei ​gemacht. Die ​Reform soll das Defizit der ⁠Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) beseitigen und einen Anstieg der ​Krankenkassenbeiträge verhindern. Gesundheitsministerin Nina ⁠Warken (CDU) hatte gesagt, dass auch die Pharmabranche einen Beitrag bringen müsse. Ursprünglich ‌sollte es einen dynamischen, stetig steigenden Rabatt geben. Weil die Firmen dies ablehnten, wurde nun ein fixer Prozentsatz beschlossen, der aber ‌anfangs höher liegt als in dem anderen Modell geplant. ​Landesregierungen mit wichtigen Pharmastandorten wie Rheinland-Pfalz hatten versucht, diesen Passus im Gesetzentwurf noch abzuschwächen.