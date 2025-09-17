Bei Orforglipron handelt es sich um eine täglich einzunehmende Pille, die das appetitzügelnde Hormon GLP-1 nachahmt. Sie lässt sich einfacher herstellen und verpacken als die beliebten Abnehmspritzen und könne in «sehr grossem Stil» produziert werden, sagte der zuständige Spartenchef Kenneth Custer. Der Konzern will die Zulassung noch in diesem Jahr beantragen. Eine Markteinführung sei «nächstes Jahr um diese Zeit» zu erwarten, hatte Konzernchef Dave Ricks im August gesagt. In einer Studie senkten Patienten mit Orforglipron ihr Körpergewicht um 12,4 Prozent. Goldman Sachs schätzt, dass eine um ein Quartal frühere Markteinführung Lilly eine Milliarde Dollar zusätzlichen Umsatz bringen würde.