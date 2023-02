Der Umsatz legte um 3,6 Prozent auf 154,7 Millionen Franken zu, wie die Elma-Gruppe am Dienstag mitteilte. Währungsbereinigt ergab sich ein Plus von 3,0 Prozent. Der Bestellungseingang zog um 4,7 Prozent auf 167,8 Millionen Franken noch etwas deutlicher an.