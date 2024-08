Die Nettoerlöse legten konkret um 15,5 Prozent auf 91,8 Millionen Franken zu, wie das Unternehmen Elma am Donnerstag mitteilte. Dabei erzielten alle drei Regionen Umsatzzuwächse im zweistelligen Prozentbereich. Verbesserte Prozesse in den Produktionswerken sowie Investitionen in den Maschinenpark und die Infrastruktur hätten ebenfalls gestützt.