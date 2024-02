Europa und Asien mit starkem Wachstum

Alle Regionen trugen zum Umsatzwachstum bei. Insbesondere habe aber die hohe Nachfrage in der Region Europe für Systemlösungen das Wachstum angekurbelt. Dabei entwickelten sich die Verkäufe in Deutschland, Israel und Grossbritannien «besonders erfreulich», während die Schweiz hinter den Zielsetzungen zurückblieb. Insgesamt stieg der Umsatz in Europa um 12,3 Prozent.