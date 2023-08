Die Nettoerlöse legten konkret um 6,3 Prozent auf 79,5 Millionen Franken zu, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Man habe im ersten Halbjahr 2023 von der guten Nachfrage im Bereich komplexer und integrierter Systemlösungen profitiert. Vor allem in der Region Europe habe Elma in den Märkten Deutschland und Grossbritannien ein im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erfreuliches Wachstum verzeichnet.