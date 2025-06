«Ich bedauere einige meiner Beiträge über Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche. Sie gingen zu weit», schrieb Elon Musk am Mittwoch auf seiner Social-Media-Plattform X. Beide hatten sich vorige Woche einen öffentlichen Schlagabtausch geliefert. So nannte Musk etwa Trumps geplantes Steuergesetz eine «widerliche Abscheulichkeit». Das erschwert die Bemühungen des Präsidenten um eine Verabschiedung des Gesetzes, da die Republikaner im Repräsentantenhaus und im Senat nur über eine knappe Mehrheit verfügen. Analysten schätzen, dass das Gesetz die US-Schulden in Höhe von 36,2 Billionen Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren um 2,4 Billionen Dollar erhöhen würde. Trump erklärte seine Beziehung zum Tesla- und SpaceX-Chef für beendet.