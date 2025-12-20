Bei dem Paket handelt es sich um eine Vergütungsvereinbarung aus dem Jahr 2018 im damaligen Wert von 56 Milliarden Dollar. Ein ⁠Gericht in Delaware hatte die Vereinbarung im vergangenen Jahr gekippt und als «unfassbar» bezeichneyxt. Der Oberste Gerichtshof urteilte nun jedoch, ​die Aufhebung des Gehaltspakets sei «ungebührlich und für Musk ‌ungerecht» gewesen. Der Bundesstaat Delaware ‍ist wegen seiner unternehmensfreundlichen Gesetzgebung Sitz vieler US-Konzerne und seine Gerichte ​sind für das Wirtschaftsrecht von landesweiter Bedeutung.