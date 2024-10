Das gelte bis zur Wahl im November, versprach der Milliardär am Samstag (Ortszeit) auf einer Wahlkampfveranstaltung für den Republikaner Donald Trump in Pennsylvania. Er verschwendete auch keine Zeit und überreichte einen Scheck über eine Million Dollar an einen Teilnehmer. Der Gewinner war ein Mann namens John Dreher, so das Veranstaltungspersonal. «Übrigens, John hatte keine Ahnung. Also, bitte sehr», sagte Musk, der von Forbes als reichster Mensch der Welt eingestuft wird, als er Dreher den Scheck übergab.