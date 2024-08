Seit dem gescheiterten Attentat auf Trump steht Musk fester denn je an dessen Seite. Er finanziert ein Aktionskomitee zur Wiederwahl des Republikaners, das nach offiziellen Unterlagen bisher 21 Millionen Dollar ausgegeben hat. In dieser Woche will der Automanager dem Biden-Herausforderer als Gesprächspartner live auf seiner eigenen Social-Media-Plattform X, dem früheren Twitter, ein Forum bieten. Als ein X-Nutzer Musk fragte, ob er Trumps Ansichten zu Elektroautos kommentieren würde, antwortete dieser: «Das wird schon gut gehen.»